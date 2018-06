Reggio Calabria, Comitato Permanente Vallata Gallico: “inaccettabile la continua mancanza di acqua”

6 giugno 2018 22:09

Il Comitato Permanente Vallata Gallico ritiene insostenibile l’assenza continua di acqua

“Questa è una crisi maledetta e senza fine. L’insostenibilità, l’inaccettabilità, l’assurdità e l’improponibilità della mancanza di acqua genera angoscia di per sé; quando, poi, questo vergognoso stato di cose si trascina per tempo immemorabile, spalmato sugli anni, diviene una imperscrutabile follia: da sabato 2 giugno alle ore 9, festa della Repubblica, a Villa San Giuseppe l’acqua manca completamente. L’imperscrutabilità risiede nell’incomprensibile inazione di una Amministrazione pachidermica e flaccida come un muro di gomma. Quest’anno il Comitato non ha mollato neppure per un attimo la presa e, per tutto l’inverno, si è attivato in ogni modo con proposte, segnalazioni e, soprattutto, con una presenza continua e costruttiva al tavolo di crisi della Prefettura. Tutto questo pare non aver sortito effetto alcuno: alle domande con richiesta di risposta scritta poste al Comune tramite la Prefettura è arrivata una risposta parziale, tardiva confusionaria e, per giunta, polemica. Altrochè Diga del Menta! Altrochè “ingegnerizzazione” sulla quale, peraltro, occorrerà vederci chiaro! Nulla di nulla, come sempre“. Lo scrive in una nota stampa il Comitato Permanente Vallata Gallico.

“Se non fosse per l’esasperazione, l’ingiustizia profonda e l’angoscia che colpisce tutti verrebbe a noia ripetere sempre le solite, vecchie e gravissime cose senza che nulla si muova. Con i rubinetti a secco stiamo invecchiando e molti che non ci sono pià hanno trascorso senz’acqua gli ultimi mesi della loro vita con tormenti ingigantiti dalli stato di cose. Qualcuno avrà il coraggio di dire che già c’è la siccità? Che i pozzi sono a secco, mentre l’acqua sella fiumara Gallico scorre copiosa in superficie? O quale altra favola, vecchia come la notte, si inventerà qualcuno per giustificare lo stato di cose? Oppure, per far prima, e come accadde lo scorso anno, nessuno sentirà il bisogno di dire nulla, in sommo disprezzo dei Cittadini che soffrono? Infatti, malgrado le segnalazioni partite già sabato mattina nessun effetto concreto si è visto e l’acqua continua a mancare mentre le cisterne dei fortunati che ne dispongono si svuotano inesorabilmente: se ne parlerà lunedì…forse! Eppure il Comune, nella lettera al Comitato consegnata attraverso la Prefettura scriveva che nello scorso anno i provvedimenti (ma quali?) furono presi “fin da subito”. E ora, quand’è “fin da subito”? Non è che durante gli scorsi mesi tutto sia andato liscio, specialmente, guarda caso, nei fine settimana Solo per brevi periodi l’erogazione è stata buona, tra interruzioni, intermittenze e cali di pressione specie da un mese a questa parte. Tuttavia, ancorché l’erogazione sia stata insufficiente e presaga del peggio, sinceramente non ci si attendeva di tornare, con una puntualità cronometrica, da capo a 12. Esattamente come un anno fa. Il Comitato Permanente Vallata Gallico però, con una caparbietà divenuta proverbiale, non vuole perdere del tutto la fiducia nell’Amministrazione; della situazione, oltre al delegato ad hoc, sono stati informati il Sindaco, il Vicesindaco Dr. Neri e l’Assessore ai LL.PP. dr. Muraca e si è in attesa di una risposta” prosegue.

“Anche la Prefettura è stata posta a conoscenza della folle realtà ed il Comitato ha provveduto a sollecitare la convocazione in tempi stretti del tavolo di crisi, ricordando che a tale incontro il Comitato aveva richiesto la presenza degli attori protagonisti della storia in finita della Diga del Menta: purtroppo ci hanno avvertiti che, tra questi, non sarà presente l’imperatore Teodosio poiché morto tempo fa. Il Comitato Permanente Vallata Gallico rivolge, malgrado tutto con fiducia, un appello alle istituzioni ricordando che la determinazione è almeno pari alla caparbietà con cui continua a fidarsi. Il Comitato farà di tutto, comunque, perché i problemi siano risolti. Notizie recentissime provenienti dalla Prefettura parlano di una serie di guasti che ha provocato l’interruzione dell’erogazione idrica. Intanto (sono le 17 del 4 giugno mentre scriviamo) il servizio non à stato ripristinato, dopo 56 ore e, quel che è ancora peggio, il Comune tace. Comunque le cose siano andate lo stato di cose è VERGOGNOSO“ conclude il comitato.