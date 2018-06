Reggio Calabria, Florio e Serra: “riteniamo FdI il luogo politico ideale nel quale poter lavorare”

6 giugno 2018 14:13

Ombretta Florio e Angelica Serra ritengono il Partito di Fratelli d’Italia il luogo ideale nel quale poter lavorare per una nuova ed evoluta democrazia della nostra città

“Abbiamo maturato il convincimento che il veicolo più adatto per dare nuovo valore all’impegno fin qui profuso rispettivamente nella Commissione Pari opportunità ed in quella delle Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, sia Fratelli Di Italia. Come già maturato e deciso dal nostro On. le Alessandro Nicolò, riteniamo Fratelli di Italia il luogo politico ideale nel quale poter lavorare per una nuova ed evoluta democrazia della nostra città. Un partito di cui condividiamo progetto politico ed profilo programmatico, da sempre attento a valori che riteniamo fondamentali quali il principio di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, aperto alla partecipazione e al confronto, attento alle esigenze del nostro Sud. Siamo persuase che questo sarà un cammino esaltante che ci consentirà di svolgere appieno e con rinnovato entusiasmo il nostra operato“. Lo scrivono in una nota stampa Ombretta Florio e Angelica Serra della Commissione Politiche Giovanili e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria.