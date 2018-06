Messina, l’ex scuola di Cataratti ospiterà le famiglie in emergenza abitativa: Accorinti firma il comodato d’uso

8 giugno 2018 14:41

Le famiglie che occupano l’ex ospedale psichiatrico di Giostra potranno utilizzare nei locali dell’ex scuola di Cataratti a Messina

Il sindaco, Renato Accorinti, ha firmato il comodato d’uso che consente alle famiglie che in atto occupano i locali dell’ex ospedale psichiatrico di Giostra di utilizzare l’ex scuola di Catarratti per fronteggiare temporaneamente situazioni di emergenza abitativa. L’Amministrazione comunale- si legge in una nota- in attesa della realizzazione degli interventi previsti nell’asse 4 del piano operativo PON-METRO, ha individuato alcune scuole dismesse ed in situazione di degrado ed abbandono, per affrontare e dare soluzioni provvisorie alle famiglie in emergenza abitativa.