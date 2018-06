Associazione Basta Vittime: “presentato un esposto per modificare la segnaletica verso un tratto della S.S. 106”

6 giugno 2018 23:00

Associazione Basta Vittime: “si chiede piena chiarezza su un intervento che sembra poco chiaro ed incomprensibile”

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, nella giornata di ieri, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Castrovillari a seguito di un sinistro avvenuto in data 24 maggio 2018 in Contrada Amarelli, nel comune di Corigliano Rossano, sulla SS106radd tra il chilometro 4 ed il chilometro 5 per merito del quale, purtroppo, rimaneva gravemente ferito un signore, da sempre sostenitore e simpatizzante dell’Associazione, ancora oggi in pericolo di vita. L’esposto fa riferimento alla modifica della segnaletica verticale e, nello specifico, alla variazione della cartellonistica verticale: nella settimana compresa tra lunedì 28 maggio e venerdì 1 giugno sono stati sostituiti i segnali relativi al limite di velocità prima fissati a 60 Km/h ed ora a 30 Km/h. Non solo. Nella fretta hanno dimenticato di sostituire i cartelli che segnalano la fine del limite imposto che, ancora ad oggi, restano quelli relativi ai vecchi segnali che indicavano il limite a 60 Km/h.