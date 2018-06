Elezioni Messina:Trischitta risponde all’appello dell’Associazione “Le Vetrine di via Garibaldi”

6 giugno 2018 18:52

Elezioni Messina: il candidato sindaco Pippo Trischitta approva e sottoscrive l’appello dell’Associazione “Le vetrine di via Garibaldi”

“La via Garibaldi è una delle strade più importanti della città, con tante attività commerciali. In questi giorni di campagna elettorale più volte ho fatto visita ai negozianti, approfondendo le tematiche esposte dall’Associazione “Le Vetrine di via Garibaldi”. Per questo condivido appieno e sottoscrivo il documento sottopostomi, dopo aver già aderito alle istanze contenute nei miei colloqui con le persone con cui ho avuto il piacere di parlarne”. Il candidato sindaco Pippo Trischitta risponde all’appello dell’Associazione “Le Vetrine di via Garibaldi”, precisando: “Sul problema dei parcheggi mi sono subito adoperato subito dopo un primo giro nella via, lanciando la “Sosta mordi e fuggi” nella conferenza stampa appositamente indetta il 30 maggio scorso: tariffa del “Gratta e sosta” a soli 10 Centesimi di Euro per un massimo di 20 minuti. D’accordissimo, poi, su un restyling di tutta la lunga arteria, che tenga conto anche delle esigenze di sicurezza. Necessaria anche la manutenzione ordinaria e la cura delle aiuole, carenti in questa città fino ad ora, ma necessarie nella via tanto vissuta dai messinesi ed anche la prima strada che imboccano i croceristi: il biglietto da visita deve essere, pure per questo, il migliore possibile. L’animazione nelle feste è immancabile, con un occhio anche all’eleganza e, magari, trasformando l’occasione in una utile attrazione turistica: pensate che meraviglia se la lunghissima strada diventasse una galleria di luminarie che si perdono a vista d’occhio! Infine, qualsiasi altra iniziativa volta a dare maggior ossigeno alle attività di Via Garibaldi, come per il resto della città, troveranno in Pippo Trischitta un interlocutore attento: stare in mezzo alla gente, parlare con loro e rendere le categorie protagoniste nelle decisioni che le riguardano, è stata la mia prerogativa da candidato e sarà il mio metodo da sindaco”.