Elezioni Messina, la proposta di Saitta: “Caccia al pesce spada patrimonio dell’Unesco”

5 giugno 2018 12:50

Elezioni Messina, nel programma del candidato sindaco del centro sinistra l’istituzione di un ufficio comunale dedicato a Pesca e uso del mare

“La caccia al pescespada merita di essere dichiarata patrimonio immateriale dell’Unesco. E’ una tradizione unica al mondo per storia e mitologia e identifica il territorio e i suoi abitanti. Se eletto mi attiverò in tal senso”. Lo afferma, il candidato del centrosinistra, a Palazzo Zanca, Antonio Saitta. “Inoltre – sottolinea – dobbiamo pensare una politica del mare che non è solo traghettamento e crocerismo, ma attiva verso chi il mare lo vive tutti i giorni e ci lavora. E’ necessario un piano spiagge, in modo da disciplinarne l’utilizzo e cancellare l’anarchia attuale: è opportuno separare l’attività tra l’uso balneare; la piccola pesca professionale; la pesca sportiva e per il varo e l’alaggio delle barche e prevedere appositi spazi e scivoli in tutto il territorio costiero comunale, per consentire il varo delle piccole barche per il diporto e la pesca dilettantistica”. Per Saitta poi “nella zona di Ganzirri va recuperato l’antico progetto di realizzazione di una barriera a protezione delle feluche e delle barche, spesso messe a rischio dalle avverse condizioni meteo e un molo galleggiante protetto per l’approdo dei diportisti che darebbe sviluppo alla attività turistiche, ricettive e gastronomiche”. “Infine – sottolinea Saitta – è un peccato che il Comune di Messina si sia fatta sfuggire l’occasione di aderire al Cag (Gruppo d’azione costiera), che avrebbe consentito di recepire importanti risorse. A Palazzo Zanca bisogna istituire un ufficio dedicato al tema della pesca e uso del mare”.