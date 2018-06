Elezioni Messina, arrivano i dati ufficiali: ecco gli eletti nella II e III circoscrizione [NOMI]

24 giugno 2018 19:48

Elezioni Messina, ecco i presidenti e i consiglieri eletti nella II e III circoscrizione

Si è concluso anche il lavoro degli uffici centrali della seconda e terza circoscrizione per la verifica dei voti di lista, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti nei rispettivi quartieri con i relativi presidenti. Per la seconda circoscrizione, con ufficio centrale presieduto dal magistrato Giuseppe Miraglia, è stato proclamato presidente il candidato Davide Siracusano, con 6842 voti, collegato alle liste n. 5 #Diventeràbellissima Bramanti sindaco, n. 6 Insieme per Messina ME, n. 11 Siracusano Presidente, n. 12 Bramanti sindaco per Messina, n. 13 Fratelli d’Italia, n. 14 Peloro 2023, n. 15 Idea Sicilia Popolari e Autonomisti e n. 16 Forza Italia Berlusconi.

Consiglieri eletti:

1) Antonino Zullo, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016 n. 17;

2) Crimi Giuseppe, Lista n. 16 Forza Italia Berlusconi;

3) Scivolone Paolo, lista n. 3 Movimento ilblogdellestelle.it;

4) Sentimentale Salvatore, lista n. 4 PD Partito Democratico;

5) Cardia Antonino, lista n. 16 Forza Italia Berlusconi;

6) Bartolone Alessio, lista n. 10 Il mio quartiere con Zullo presidente;

7) Mangano Rosario, lista n. 11 Siracusano Presidente;

8) Villari Giuseppe, lista n. 6 Insieme x Messina ME;

9) Terranova Giampiero, lista n. 7 Antonio Saitta sindaco di Messina.



Nella terza circoscrizione, con ufficio centrale presieduto dal magistrato Danilo Maffa, è stato proclamato presidente il candidato Natale Cucè, con 11549 voti, collegato alle liste n. 1 Forza Italia Berlusconi, n. 4 Cucè presidente, n. 5 Fratelli d’Italia, n. 7 Bramanti sindaco per Messina, n. 8 Ora Messina, n. 9 #Diventerà bellissima Bramanti sindaco, n. 13 Idea Sicilia Popolari e Autonomisti, n. 16 Peloro 2023 e n. 17 Insieme per Messina ME.

Consiglieri eletti:

1) Alessandro Cacciotto, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come introdotto dalla L.R. 11 agosto 2016 n. 17;

2) Geraci Alessandro, Lista n. 11 Movimento ilblogdellestelle.it;

3) Fria Andrea, lista n. 5 Fratelli d’Italia;

4) Veneziano Giovanni, lista n. 15 PD Partito Democratico;

5) Signorino Nunzio, lista n. 16 Peloro 2023;

6) Barresi Mario, lista n. 1 Forza Italia Berlusconi;

7) Sciutteri Antonino, lista n. 2 Antonio Saitta sindaco di Messina;

8) Carbone Giovanni, lista n. 8 Ora Messina;

9) Soffli Andrea, lista n. 4 Cucè presidente.

