Elezioni comunali 2018: ecco i DATI in Sicilia, Messina prima per affluenza

10 giugno 2018 14:33

Elezioni Messina, cinque capoluoghi in Sicilia al voto: Messina prima per affluenza

Leggermente in calo rispetto al dato dell’affluenza nazionale, la percentuale dei votanti alle 12 nei 137 comuni siciliani in cui oggi si vota per le elezioni amministrative. La percentuale in Sicilia è del 16,94% a fronte delle media nazionale che si aggira intorno al 19,82%. Si tratta di una dato comunque piuttosto soddisfacente, rispetto alle precedenti elezioni comunali di cinque anni fa (nelle quali però si votava in due giorni). A Messina alle dodici hanno votato 36.976 elettori su 196.911. L’affluenza registrata è del 18,78%. Per le recenti Politiche 2018 la percentuale, allo stesso orario, era stata del 18,17, con 33.804 elettori. Un dato, quello della città dello Stretto, più alto rispetto a alla città di Catania dove alle alle 12 ha votato il 15,33 %. Alle amministrative del 2013, però alle 12 la percentuale era stata del 12,04%. A Siracusa alle 12, ha votato il 15,31% degli aventi diritto. 17,85 per cento, l’affluenza rilevata Ragusa, mentre a Trapani la percentuale registrata è del 16,65 per cento. Si vota sino alle 23. StrettoWeb seguirà in diretta le operazioni di spoglio.