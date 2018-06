Elezioni Amministrative 2018: gli auguri di AnciSicilia ai sindaci eletti

25 giugno 2018 17:37

Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano fanno gli auguri ai nuovi sindaci eletti in Sicilia

“Esprimiamo i nostri migliori auguri ai sindaci eletti in occasione di queste consultazioni amministrative nella piena consapevolezza che, al di la delle posizioni politiche culturali e programmatiche, li attende un lavoro notevolmente difficile in cui gli strumenti su cui potranno contare sono particolarmente ridotti rispetto alle tante emergenze da affrontare”. Hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia. “Il sistema degli enti locali, nel suo complesso, infatti, sta attraversando una delle fasi più critiche, sia sotto il profilo della carenza di risorse finanziarie, sia rispetto alla carenza di figure professionali all’interno della pubblica amministrazione locale. Lo sforzo che centinaia di amministratori locali fanno, ogni giorno – continuano Orlando e Alvano – è quello di conciliare una gestione ordinaria dei servizi quanto più efficiente ad un’attività indispensabile di visione e programmazione coerente con il modello di sviluppo economico e sociale che ogni territorio si è scelto”. “In questo complesso lavoro in cui è indispensabile un articolato confronto con le altre istituzioni– concludono i vertici dell’Associazione dei comuni siciliani – i sindaci sappiano di poter sempre contare sull’AnciSicilia”.