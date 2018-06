24 giugno 2018 20:47

Elezioni Amministrative 2018: dati shock dell’affluenza nei comuni al ballottaggio in Sicilia

In netto calo rispetto al primo turno, i dati dell’affluenza negli otto comuni al ballottaggio per l’elezione del sindaco. In Sicilia l’affluenza alle 19 è del 17,3%. Si vota ad Acireale, Adrano, Piazza Armerina, Siracusa, Ragusa, Messina, Partinico e Comiso.

