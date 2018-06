Di Maio a Messina si rivolge agli elettori: “votate Sciacca così avrete un sindaco amico del governo”

3 giugno 2018 22:46

Di Maio a Messina: “invito i messinesi a votare il candidato sindaco Gaetano Sciacca. Votatelo perchè così avrete un sindaco amico del governo centrale”

“Non so come andranno le elezioni comunali, sono sincero, ho visto in alcuni casi una lista del Movimento contro dieci liste, ma la differenza la fa sempre l’affezione per il M5S”. Lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio in un comizio elettorale a Messina. “In Sicilia l’astensione per le regionali è stata decisiva per noi”, ha proseguito Di Maio che ha invitato i messinesi a votare il candidato sindaco Gaetano Sciacca. “Votatelo – ha detto – perchè così avrete un sindaco amico del governo centrale”. Sul Governo afferma: “siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. Credo che lo abbiamo fatto bene questo governo, per esempio non ci sono condannati o inquisiti. C’è tanto fare in Italia, qualora torni in queste piazze a dirvi che l’Italia sta meglio perchè alcun indici salgono mi dovete rimproverare perchè lì dentro non ci sono occupazione e lavoro”. Sul ministero: “cambiero’ qualche vertice, dobbiamo creare discontinuita’ rispetto al passato”.