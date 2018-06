Elezioni Messina, Sciacca contro De Luca. L’onorevole sguinzaglia i suoi avvocati: “Pagati 13mila euro nonostante il ricorso pendente in Cassazione”

6 giugno 2018 13:49

Elezioni Messina, la replica del legale di Cateno De Luca alle accuse mosse dal candidato sindaco pentastellato Gaetano Sciacca

Dopo la replica dell’avvocato Taormina, in merito alle accuse mosse da Sciacca contro il candidato sindaco Cateno De Luca, interviene anche Giuseppe Cozzo. Ecco le precisazioni del legale in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal candidato sindaco pentastellato:“In merito alle recenti dichiarazioni del dott.Sciacca preciso che l’on. De Luca, convenuto in sede penale e contabile in relazione alla rendicontazione del contributo unificato assegnato al Gruppo da lui presieduto nel corso della XV legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana, con sentenza del G.U.P. di Palermo n. 3942/2016 del 12 luglio 2016, è stato assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”). Per gli stessi fatti, la Corte dei conti ha tuttavia condannato l’on. De Luca al risarcimento di euro 13.204; somma che l’on. De Luca, pur avendo proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attualmente pendente, ha prontamente provveduto a pagare“.