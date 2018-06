Davoli Marina: salvataggio acrobatico per LNDC

3 giugno 2018 22:00

Un’intera cucciolata di 9 cagnolini salvata grazie all’intervento dei volontari LNDC e dei Vigili del Fuoco che si sono calati nel condotto per tirarli fuori

In una calda mattinata su una spiaggia calabrese, un gruppo di ragazzi nota una cagnolina di taglia media che vaga e poi si infila in un canale di scolo interrato. Incuriositi, si sono avvicinati e hanno capito che lì sotto la cagnolina aveva probabilmente partorito e nascosto i suoi cuccioli ma non riusciva più a portarli su. Scatta quindi la chiamata alla Sezione LNDC di Soverato e arrivano sul posto Serena Voci e Giuseppe Lomanno. Inizialmente i volontari LNDC hanno tentato di infilarsi a loro volta nel canale e con grosse difficoltà sono riusciti a tirare fuori due cuccioli. Vista la difficoltà del recupero dovuta alla profondità a cui la mamma aveva lasciato i suoi cuccioli, Serena Voci si è rivolta ai Vigili del Fuoco che sono arrivati nel giro di pochi minuti e, calandosi da un pozzetto a monte, sono riusciti a trarre in salvo gli altri 7 cuccioli. “Voglio fare un sentito ringraziamento al distaccamento di Soverato dei Vigili del Fuoco perché senza di loro non ce l’avremmo mai fatta a raggiungere e salvare tutti i cuccioli”, commenta Serena Voci – Presidente LNDC di Soverato e Vice-Presidente nazionale. “La mamma e i 9 piccoli stanno tutti bene e al momento sono sotto la nostra custodia. Appena terminato lo svezzamento e la profilassi vaccinale e sanitaria, inizieremo a cercare una sistemazione idonea in famiglia per ciascuno di loro. La mamma è giovane, circa un anno, di taglia media e molto dolce e coccolona.”