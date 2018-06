La Cgil di Reggio Calabria-Locri inaugura lo “Sportello Sol”

29 giugno 2018 19:25

Lo sportello della Cgil Reggio Calabria- Locri offrirà consulenza ai giovani alle prime esperienze lavorative e a chi necessita di rinnovare le proprie competenze e arricchire il proprio curriculum

La Cgil Reggio Calabria – Locri arricchisce ulteriormente l’offerta dei propri servizi con l’apertura dello sportello SOL (Sportello orientamento lavoro) presso la propria sede di Via Santa Lucia al Parco. Il nuovo servizio è stato illustrato durante la conferenza stampa svoltasi oggi dal Segretario generale Gregorio Pititto, dalla Segretaria confederale Gemma Sorgonà con delega ai Servizi Orienta Lavoro e dalla Responsabile dello Sportello SOL Alessandra Neri. “La Camera del Lavoro di Reggio Calabria – Locri, da sempre vicina ai cittadini – afferma il Segretario Generale – mira ad essere ancor più un punto di riferimento sul territorio. La propria azione politica ha come obiettivo quello di porre al centro della sua azione la persona e i suoi bisogni, per cui è necessario un lavoro continuo di ricerca e di riflessione per offrire soluzioni e proposte rispondenti alle nuove esigenze del mondo del lavoro”. “Dopo i forti cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi anni nel nostro Paese, con pesanti ripercussioni sul nostro territorio – continua la Segretaria confederale Gemma Sorgonà – la Cgil ha ritenuto di dover ampliare la rete dei suoi servizi, attraverso un nuovo presidio a beneficio dei cittadini: lo Sportello Sol “. Il Sol ha l’obiettivo di offrire consulenza e orientamento a coloro che si trovano in una fase di transizione occupazionale o ai giovani che si accingono alle prime esperienze lavorative, a chi è costretto a dover gestire una situazione lavorativa precaria e incerta e, quindi, necessita di rinnovare le proprie competenze e arricchire il proprio curriculum. Infatti aiutare i cittadini a comprendere i nuovi processi del mondo del lavoro e ad interpretare le variegate offerte formative può ridare fiducia e favorire un percorso di rilettura delle proprie capacità ed esperienze. Come chiarito dalla responsabile dello Sportello Orienta Lavoro, Alessandra Neri, “saranno erogati servizi di informazione sulle opportunità di impiego, di formazione disponibili sul territorio e di ricerca attiva di lavoro. Inoltre, saranno offerte indicazioni sui bandi e concorsi pubblici, sulla mobilità in Europa, sulle varie tipologie contrattuali, sull’iter per la creazione d’impresa, per la costruzione di un progetto professionale che aiuti la persona a definire le proprie caratteristiche e le proprie capacità, supportando gli utenti anche nella compilazione del proprio curriculum vitae”. Lo Sportello Sol avrà il seguente orario di apertura: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.