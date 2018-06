Catania: sequestro per 300mila euro a soggetto vicino al clan “Cappello-Bonaccorsi”

8 giugno 2018 08:46

Catania: sequestro di una ditta individuale, quattro immobili, tre automezzi e somme di denaro a soggetto vicino al clan “Cappello-Bonaccorsi”

Su delega di questa Direzione Distrettuale Antimafia, è in corso da parte di personale della D.I.A. di Catania, diretta dal 1° Dir. P.S. dr. Renato Panvino, l’esecuzione di un decreto di sequestro beni, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di CAMBRIA Francesco, cl. 1984, soggetto ritenuto vicino al noto clan mafioso “Cappello – Bonaccorsi”.

Il provvedimento, finalizzato alla successiva confisca dei beni, riguarda i beni mobili ed immobili, somme di denaro ed una ditta, individuati a conclusione dei complessi accertamenti patrimoniali delegati alla D.I.A., e riconducibili direttamente o indirettamente a CAMBRIA Francesco.

Questi è figlio del più noto CAMBRIA Andrea, soggetto ritenuto organico al Clan mafioso etneo “Cappello”, nei confronti del quale già nell’ottobre 2017 la D.I.A. di Catania ha eseguito il sequestro di autoveicoli e somme di denaro per un valore di circa 200 mila euro.

CAMBRIA Francesco vanta svariati precedenti penali e di polizia, per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, essendo stato, tra l’altro, tratto in arresto nel 2003 per tentata rapina e nel 2010 per reati in materia di sostanze stupefacenti. In quest’ultima circostanza concorreva nel reato il fratello CAMBRIA Sebastiano, tratto in arresto nell’ambito della operazione di polizia cd. Family, in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte di un’organizzazione criminale armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, con l’ulteriore aggravante dell’agevolazione del clan mafioso “Cappello-Carateddu”, nonché dei connessi reati fine per la commercializzazione degli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente commercializzata.

Sempre nel 2010, benchè detenuto agli arresti domiciliari in relazione al detto fatto delittuoso, veniva colto ed arrestato in flagranza di analoga condotta criminosa, per la quale veniva condannato alla pena di anni due di reclusione.

Nel 2003 e nel 2012 è stato sottoposto all’Avviso Orale da parte del Questore.

I minuziosi e complessi accertamenti patrimoniali svolti dalla D.I.A. nei confronti di CAMBRIA Francesco, estesi anche al suo nucleo familiare, hanno consentito non solo di pervenire ad una puntuale ricostruzione del suo profilo criminale, che ne ha evidenziato la spiccata pericolosità sociale, ma anche di accertare, in base all’attività svolta dallo stesso, la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e gli arricchimenti patrimoniali del predetto, evidentemente provento dell’attività delittuosa.

L’esito della complessa e articolata attività svolta è stato condiviso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione -, che ha emesso l’odierno provvedimento ablativo, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a sequestro anche beni fittiziamente intestati alla moglie VENUTO Santa, in particolare una ditta individuale, quattro immobili, tre automezzi e somme di denaro per un valore complessivamente stimato in circa 300 mila euro.