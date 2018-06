Capo d’Orlando: al via i lavori sulla strada provinciale di San Gregorio

6 giugno 2018 18:25

Capo d’Orlando, iniziati i lavori di ricostruzione del manto stradale della strada provinciale 147 di San Gregorio: la somma complessiva impegnata da Palazzo dei Leoni è di 38.000 euro

Hanno preso avvio i lavori di per la ricostruzione del manto stradale della strada provinciale 147 di San Gregorio, ricadente nel Comune di Capo d’Orlando, nei tratti relativi al km. 0+600 e al km. 2+450. In seguito agli accordi intercorsi con il sindaco di Capo d’Orlando, dott. Francesco Ingrillì, si è stabilito che la Città Metropolitana di Messina interverrà esclusivamente sul manto stradale per il ricolmo delle voragini e la sua ricostruzione mentre il Comune, sulla base di un finanziamento apposito sulla difesa costiera, provvederà al ripristino della mantellata di massi preesistente sotto la curva del Faro, dispersa dalle mareggiate negli scorsi inverni, e al ripascimento della spiaggia di fronte al ristorante “La Tartaruga”. La somma impegnata da Palazzo dei Leoni è di 38.000,00 euro di cui 26.871,80 euro per lavori al netto del 20% del ribasso d’asta, IVA inclusa, e di 11.128,20 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione Gli interventi sono stati resi necessari a seguito dell’erosione marina che ha interessato l’arteria stradale per una lunghezza di 65 metri, rendendo pericolosa la circolazione ed il collegamento con il porto e la frazione di San Gregorio. In particolare, i lavori prevedono lo svuotamento di metri due di profondità e metri tre di larghezza della corsia destra e il successivo riempimento di massi previa collocazione di geotessuti e solettina armata e conglomerato bituminoso. Il Responsabile Unico per il Procedimento è l’ing. Rosario Bonanno, già responsabile del 5° Servizio Nebrodi Occidentali della Città Metropolitana di Messina.