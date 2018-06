Caos nel M5S, scontro Di Maio-Grillo sull’Ilva. Il ministro: “decido io”

8 giugno 2018 19:32

Di Maio: ‘A lavoro su pensioni d’oro. Da Grillo su Ilva opinioni personali’

“Appena arrivato al ministero ho messo il mio staff al lavoro per intervenire sulle pensioni d’ oro secondo un criterio. Chi prende più di 5000 euro netti e non ha mai versato contributi prenderà una pensione corrispondente ai contributi versati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio durante un comizio ad Avellino. “Tutto – ha detto Di Maio a Radio Anc’io – sarà gestito con responsabilità. Tutto quello che viene detto da Grillo o da altri, sono opinioni personali. Io non prendo decisioni finché non incontro le parti. Poi decideremo e se serve valuteremo anche la continuità”.