Caffè Mauro presente al Venditalia 2018 con la nuova linea di capsule compatibili

5 giugno 2018 11:05

In tale occasione, l’Azienda presenterà al proprio pubblico la nuova gamma di capsule compatibili con i vari sistemi di estrazione

Caffè Mauro parteciperà alla prossima Fiera dedicata al mondo del Vending e dell’ OCS – Venditalia 2018 – che si terrà a Milano dal 6 al 9 Giugno e che ospiterà numerosi espositori provenienti da tutto il mondo.

In tale occasione, l’Azienda presenterà al proprio pubblico la nuova gamma di capsule compatibili con i vari sistemi di estrazione, forte del successo avuto in occasione del Cibus Parma dove, qualche settimana fa, è stato fatto il “lancio” ufficiale delle nuove linee.

Nello specifico, la gamma riprende le miscele “Top” Caffè Mauro, conosciutissime e apprezzatissime sul mercato, ossia Centopercento, De Luxe e Premium che sono adesso disponibili anche per le capsule compatibili con il sistema “Nespresso”®. Sempre De Luxe e Premium saranno disponibili per le capsule compatibili con il sistema “Lavazza A Modo Mio” e per quelle “Dolce Gusto”, alle quali si aggiungono i gusti “Cortado” (caffè macchiato), “Cappuccino” e “Caffè Ginseng” nella gamma dei solubili, così da accontentare i palati piu’ esigenti.

L’obiettivo aziendale, dunque, è quello di essere sempre piu’ competitivi sul mercato, rafforzando anche il comparto del mono porzionato, che ormai si sta diffondendo sempre di piu’ nell’ambito del retail e sugli scaffali della GDO.

Un mercato in espansione, quindi, quello dell’OCS, nel quale Caffè Mauro è già presente con ottime performance di vendite, grazie ad una offerta completa di capsule a sistema F.A.P. per tutti i gusti, complete di macchinette da caffè in comodato d’uso gratuito, connubio fondamentale per gustare un caffè di qualità eccellente.