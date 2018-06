Augusta: al via la presentazione dell’edizione 2018 della “MariSicilia Cup”

15 giugno 2018 20:03

Al Club Nautico di Augusta la presentazione dell’edizione 2018 della “Marisicilia Cup”

Il 19 giugno, alle ore 17.30 presso il Club Nautico di Augusta, sarà presentata la “MARISICILIA CUP 2018”, trofeo velico giunto quest’anno alla IV edizione, che si svolgerà tra il 23 e il 24 giugno nelle acque antistanti il golfo Xifonio. Per l’occasione verrà illustrato il calendario dettagliato degli eventi e i bandi di gara, compreso quello relativo alla XII edizione della Xifonio Cup. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare, prevede due regate veliche d’altura nei giorni 23 e 24 giugno 2018 in concomitanza con l’open day del comprensorio Terravecchia della Marina Militare nei seguenti orari:

– sabato 23 dalle 15.00 alle 22.00

– domenica 24 dalle 9.30 alle 22.00. Per organizzare l’evento hanno contribuito varie istituzioni e imprese augustane, unitamente al Club Nautico Augusta ASD e all’Associazione Culturale ICOB di Augusta.