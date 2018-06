Arbusti sui binari dei treni: ritardi nella tratta Siracusa-Catania-Messina

8 giugno 2018 20:25

Disagi per i pendolari in Sicilia: la caduta di un arbusto sui binari ha procurato diverse ore di ritardo ai treni della Siracusa-Catania-Messina e viceversa

Binari sfortunati quelli di Fiumefreddo di Sicilia, quasi un mese fa un inconveniente al deviatoio del doppio binario procurato da un mezzo ferroviario durante dei lavori notturni, ha paralizzato la circolazione ferroviaria per buona parte della giornata facendo transitare i treni su un solo binario con enormi ritardi e disagi per l’utenza. Oggi la caduta di un arbusto sui binari subito dopo il fatidico deviatoio in contrada Lavina ha procurato diverse ore di ritardo ai treni della Siracusa-Catania-Messina e viceversa. I fatti: il treno regionale 12876 in partenza da Catania alle ore 13.23 giunto alla fine del doppio binario, in contrada Lavina, all’ingresso della stazione di Fiumefreddo di Sicilia si è dovuto arrestare per degli arbusti caduti sui binari ed erano le ore 14.10 circa. Sono intervenute le squadre di soccorso per liberare i binari e alle 16.00 circa dopo circa due ore è ripresa la circolazione ferroviaria. Le interruzioni alla circolazione ferroviaria per problemi all’infrastruttura o per fatti esterni e/o ambientali ci possano stare, quello che invece e in special modo in questa occasione vogliamo suggerire, in occasione anche dell’approssimarsi dell’estate, al gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana di attenzionare maggiormente il sedime ferroviario per evitare che rovi, arbusti possano creare problemi alla circolazione essendo all’interno della recinzione dello stesso. In questi anni- dichiara il comitato pendolari Siciliani- abbiamo richiesto più volte di mantenere e/o curare maggiormente il sedime ferroviario ricadente all’interno dei territori attraversati dalla linea ferrata.

Questi i ritardi al momento della riapertura della linea:

Messina-Catania-Siracusa:

Treno regionale veloce 3855 delle ore 13.18 Soppresso da Taormina a Siracusa

Treno regionale 12831 delle ore 13.35 viaggia con 106 rilevato a Guardia Mangano

Treno regionale 26637 delle ore 14.14 da Taormina arrivato a Catania con 76 minuti

Treno regionale 12875 delle ore 14.15 cancellato da Taormina a Catania

Treno regionale 12877 delle ore 14.35 cancellato da Messina a Catania

Siracusa-Catania-Messina:

Treno regionale 12876 delle ore 13.23 viaggia con 148 rilevato a Letojanni

Treno regionale veloce 3856 delle ore 12.53 viaggia con 110 rilevato a Nizza di Sicilia

Treno regionale 12880 delle ore 14.16 cancellato da Acireale a Taormina

Treno regionale veloce 3858 delle ore 14.15 viaggia con 63 rilevato a Fiumefreddo

Treno regionale 12830 delle ore 15.37 cancellato da Catania a Messina