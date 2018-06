Amministrative: Zafarana (M5S), termometro positivo in Sicilia

6 giugno 2018 20:12

“De Luca a Messina? Ci teme e ci attacca, incarna vecchia politica e ha cambiato tutti i partiti”

“Il termometro è positivo, certo il voto delle amministrative è molto legato al territorio, sappiamo che c’è un controllo maggiore rispetto al voto d’opinione, ma tra i cittadini registriamo grande entusiasmo. La gente è fiduciosa che su grandi temi, come l’istruzione, il lavoro, i trasporti si possano finalmente avere delle risposte, senza la bacchetta magica ovviamente ma con i tempi che saranno necessari. E questa fiducia ci riempie di forza e di responsabilità“. Lo dice Valentina Zafarana, capogruppo del M5s all’Assemblea regionale siciliana a proposito delle amministrative di domenica prossima. Per i pentastellati c’è innanzitutto la sfida di Ragusa, prima città a Cinque stelle della Sicilia, dove l’uscente Federico Piccitto cinque anni fa aveva ottenuto un vero e proprio plebiscito con quasi il 70 per cento dei consensi. A correre questa volta sarà Antonio Tringali, presidente del Consiglio comunale. Ragusa, dunque, ma non solo. “Puntiamo molto anche su Messina – assicura Zafarana –, c’è una buona energia e il nostro Gaetano Sciacca sta riscuotendo parecchi consensi. Siamo fiduciosi quanto meno di arrivare al ballottaggio e poi la situazione nazionale non può che fare da traino”. Proprio nella città dello Stretto tra gli sfidanti in corsa c’è Cateno De Luca, parlamentare di Sicilia vera all’Assemblea regionale siciliana, in polemica da giorni con Sciacca. “De Luca vuole essere un’offerta di cambiamento per Messina, invece incarna la vecchia politica, fa il politico da 28 anni, ha cambiato tutti i partiti possibili, ha fatto il deputato regionale senza minimamente preoccuparsi di Messina – conclude Zafarana -. Sta facendo una campagna elettorale molto aggressiva sintomatica di chi non ha argomenti. Continua a offenderci forse perché ci teme“. (AdnKronos)