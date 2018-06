Amministrative: Zafarana (M5S), in Sicilia crescita armonica

11 giugno 2018 21:08

Elezioni Comunali 2018: in Sicilia il M5S conquista Pantelleria, al ballottaggio ad Acireale e Ragusa e una 50ina di consiglieri eletti’

“Complessivamente guardando ai risultati e raffrontandoli alla precedente tornata amministrativa possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo conquistato Pantelleria, lottiamo per due grossi centri, Acireale e Ragusa, e abbiamo eletto una cinquantina di consiglieri comunali. Sono numeri che indicano una crescita armonica in quasi tutti i Comuni chiamati al voto“. Così Valentina Zafarana, capogruppo del M5s all’Assemblea regionale siciliana, commenta con l’Adnkronos l’esito del voto delle amministrative nell’Isola. Le percentuali ottenute dal Movimento alle politiche del 4 marzo sono ben lontane, ma per la parlamentare a Cinque stelle i risultati delle due tornate elettorali “non sono paragonabili”. “Alle amministrative – spiega – prevale maggiormente il voto di conoscenza, talvolta anche quello clientelare, mentre quello di opinione ha un’influenza decisamente più limitata”. Resta l’amarezza per non aver raggiunto il traguardo del ballottaggio anche a Messina, dove la stessa Zafarana nei giorni scorsi aveva parlato di un “termometro positivo” per il candidato del M5s, Gaetano Sciacca. “Inutile negarlo – spiega -, un po’ di amaro in bocca resta, ma la nostra lista passa dal 2 al 9,9 per cento eleggendo almeno 7 consiglieri comunali. Saremo l’unica opposizione a Palazzo Zanca, mentre nessuna delle liste di Cateno De Luca (candidato che si avvia al ballottaggio, ndr), ha superato lo sbarramento. Certamente puntavano all’elezione del sindaco, ma quello raggiunto ci sembra comunque un bel risultato, in linea con un percorso politico“. (AdnKronos)