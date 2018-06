Agricoltura: fondi bloccati in Sicilia, allevatori occupano i Comuni

21 giugno 2018 19:05

Sicilia, Pagana (M5S): “Oggi vertice in assessorato, Governo dia risposte”

Dilaga la protesta degli allevatori in Sicilia, schiacciati dalla crisi e dai ritardi per la mancata erogazione dei fondi strutturali del Psr 2014-2020. Da giorni un gruppo di imprenditori del comparto zootecnico occupa la sala consiliare del comune di Nicosia, in provincia di Enna. Da ieri anche un gruppo di ‘colleghi’ della provincia di Messina ha deciso di occupare il Comune di Castel di Lucio. A loro si aggiungono gli allevatori di Troina (Enna) in stato di agitazione. A renderlo noto è la deputata del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Elena Pagana, che da giorni chiede un intervento della Regione e in giornata sarà insieme a una delegazione di allevatori siciliani nella sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura, dove è in programma un incontro. Da mesi gli allevatori chiedono al governo regionale lo sblocco dei pagamenti Agea, fermi dal 2015, e misure di sostegno a causa dei danni provocati da calamità naturali (siccità e alluvioni), che hanno messo in ginocchio aziende zootecniche, biologiche e montane. In Sicilia sono circa 18mila le aziende zootecniche e agricole. Ammontano, invece, a circa 55 milioni di euro i contributi comunitari non pagati da parte della Regione dal 2015 alla categoria: 35 milioni per le aziende biologiche, circa 20 milioni per le aziende montane. “La politica non può ignorare il grido di allarme degli allevatori siciliani – dice Pagana – i pagamenti sono fermi da anni e non basta trincerarsi dietro percentuali di spesa di poco più alte rispetto alle altre Regioni. E’ in atto una crisi senza precedenti che rischia di travolgere l’economia siciliana”. (AdnKronos)