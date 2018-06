Allevatori Sicilia, al via le richieste per il contributo Agea: soddisfatti Germanà e Genovese

5 giugno 2018 20:29

Germanà e Genovese: “Boccata d’ossigeno per gli allevatori siciliani”

“Grazie al provvedimento firmato oggi dall’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera è stato sbloccato il nodo delle pratiche salva-pascoli e risolto un problema che ha danneggiato negli ultimi due anni migliaia di allevatori siciliani. Il riconoscimento del Pascolo Tradizionale locale, elemento distintivo delle produzioni siciliane di alta qualità, consentirà da domani alle aziende zootecniche di tornare a presentare istanze di contributo europeo all’AGEA”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il parlamentare di Forza Italia Nino Germanà e il deputato regionale Luigi Genovese in merito al provvedimento firmato dall’assessore Bandiera con il quale sono stati trasmessi ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, gli aggiornamenti delle particelle dei pascoli tradizionali siciliani, superando così un ostacolo che dal 2016 aveva bloccato tutti i finanziamenti. La mancata registrazione delle particelle da parte della Regione Sicilia aveva comportato la bocciatura delle istanze presentate dalle aziende zootecniche con conseguente grave danno per gli operatori e per l’economia di settore. “Una buona notizia per migliaia di allevatori che potranno così vedersi riconosciute le somme richieste, e che potranno, entro il 31 ottobre, segnalare eventuali nuove particelle di pascoli-concludono Germanà e Genovese– Una boccata d’ossigeno per un settore che necessita di sempre maggiore attenzione e tutele e un dovuto riconoscimento del PTL che è prerogativa indispensabile per le buone pratiche d’allevamento, soprattutto per quanti operano nelle zone più rurali della Sicilia”.