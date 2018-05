Viabilità: su A4 tra Veneto e Fvg code a tratti e rallentamenti in più punti dell’autostradale

15 maggio 2018 17:39

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) – Martedì e giovedì sono giornate a forte intensità di traffico sulla rete autostradale di Autovie Venete. Il perché è presto detto: sulla A4 Trieste Venezia e sulla A34 Villesse-Gorizia, transitano la maggior parte dei mezzi pesanti che trasportano merci da e per il Centro ed Est Europa. Un vero e proprio fiume di veicoli, la maggior parte dei quali, partendo da molto lontano e dovendo rispettare i tempi di sosta, arrivano sul territorio del Friuli Venezia e del Veneto Orientale nella giornata di martedì.

Al ritorno, diretti verso il luogo di provenienza, transitano sulla rete di Autovie nella giornata di giovedì. In questi due giorni l’accumulo di mezzi pesanti favorisce la formazione di lunghe colonne che occupano la corsia di destra. L’elevato numero di veicoli in transito, di per sé rende difficile rispettare le distanze di sicurezza. Se a questo si aggiunge la distrazione, o il repentino rientro di un veicolo leggero che si accorge all’ultimo momento dello svincolo da cui deve uscire, il rischio tamponamento diventa elevatissimo.