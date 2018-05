Venezia: Camera Commercio, 11 nuove start up nate con procedura on line

11 maggio 2018 13:25

Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare usando l’apposita procedura telematica che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa.

Grazie a questa procedura gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza qualificata (AQI) della CCIAA Delta Lagunare e sottoscrivere digitalmente l’atto costitutivo standardizzato della start up alla presenza del Conservatore del Registro Imprese, con un notevole risparmio di tempo e costi rispetto alla procedura tradizionale con atto pubblico alla presenza di un notaio.

Le nuove modalità e gli ulteriori temi connessi alla nascita ed allo sviluppo di Startup e PMI Innovative, le opportunità di business e le agevolazioni, sono state illustrate e approfondite questa mattina nella sede dell’Auditorium ‘Mainardi” di Ca’ Foscari in via Torino durante un incontro di orientamento promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico ‘ Sportello Veneto.