Venezia: Camera Commercio, 11 nuove start up nate con procedura on line (2)

11 maggio 2018 13:25

(AdnKronos) – (Adnkronos) – La costituzione di una start-up innovativa può avvenire, secondo la recente normativa, alternativamente mediante la redazione di un atto pubblico o attraverso un atto informatico standardizzato sottoscritto digitalmente dai soci contraenti. Per questa seconda opzione il sistema camerale ha realizzato tramite Infocamere un’ applicazione web per la predisposizione guidata dell’atto costitutivo e dello statuto accessibile da un’apposita piattaforma (startup.registroimprese.it).

Secondo l’ultimo rapporto Mise il Veneto si configura come la seconda regione italiana per numero di start up che hanno adottato la procedura online, delle 840 start up presenti sul territorio regionale 151 sono nate via web.

Per quanto riguarda la fotografia generale delle start up innovative nell’Area Delta Lagunare in provincia di Venezia vi sono attualmente 110 start up di cui 20 con prevalente partecipazione femminile, 26 a prevalente partecipazione giovanile e 7 gestite da imprenditori stranieri. Nella provincia di Rovigo, invece, le start up sono 82 di cui 19 a partecipazione femminile, 20 giovanile e 7 straniere.