Veneto: vicepresidente, in Regione cala la spesa e cresce l’efficienza (2)

3 maggio 2018 13:28

(AdnKronos) – Per l’anno in corso il programma sulla valutazione e trasparenza è stato svolto allineando contenuti e tempistiche anche per gli enti strumentali regionali, in un’ottica di monitoraggio e sviluppo sinergico di tutte le strutture controllate dalla Regione.

‘L’andamento positivo delle performance dell’amministrazione, che vede per il 2017 il 62% dei dirigenti collocati in prima fascia, ad indicare il pieno raggiungimento degli obiettivi loro assegnati ‘ commenta Lisa Zanardo, per l’OIV – è l’esito di una crescita manageriale dell’organizzazione regionale, misurata attraverso strumenti aziendali di controllo di gestione e report di soddisfazione dell’utente-cittadino. Un percorso ben avviato che sta proseguendo nel 2018 e si sviluppa in un orizzonte triennale di piano”.