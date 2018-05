Veneto: sale protesta consumatori per code e ritardi nelle farmacie ospedaliere

10 maggio 2018 17:04

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – In Veneto sale la protesta delle associazioni dei consumatori nei confronti delle farmacie ospedaliere delle Ulss del Veneto dopo il caso di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove si registrano da giorno code, ritardi e disagi per i malati. Il segretario del Tribunale per i Diritti del Malato del Veneto, Giuseppe Cicciù ha scritto una lettera al Presidente Zaia e all’assessore regionale Coletto per segnalare la questione ‘la nostra associazione riceve numerose segnalazioni per il disservizio delle farmacie ospedaliere che sono aperte poche ore al giorno, hanno poco personale e sono difficilmente raggiungibili per i malati e soprattutto aspetto gravissimo vi è il rischio di spreco di farmaci costosi”.

“Infatti, il personale per accontentare il paziente elargisce grandi quantità di farmaci che poi non vengono utilizzati, scadono e vengono buttati via e abbiamo le foto che lo dimostrano. Questo disservizio non implica soltanto il problema dello spreco delle risorse o delle prestazioni, ma un atto di scarso senso civico nei confronti dei malati che devono poter utilizzare la farmacia più vicina a casa”, denuncia.