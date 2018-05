Veneto: Regione e Confindustria rinnovano ‘protocollo cultura’

3 maggio 2018 15:24

Venezia, 3 mag. (AdnKronos) – L’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari e il Presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, hanno sottoscritto oggi l’accordo con il quale viene rinnovato per un altro triennio il ‘Protocollo Cultura”.

Dal 2010 la Regione del Veneto e Confindustria Veneto sono impegnate in un percorso che valorizza la cultura d’impresa e promuove il sostegno di numerosi imprenditori-mecenati all’arte e alla cultura veneta, quale fondamento della realtà socio-economica della regione.

L’accordo punta a sviluppare azioni in grado di creare un network tra industria manifatturiera, patrimonio culturale e offerta turistica. Un’intesa che valorizza la cultura a 360 gradi, includendo non solo il paesaggio, i monumenti, i musei e le innumerevoli opere d’arte del Veneto, ma anche le imprese, nella loro capacità di coniugare innovazione, creatività, conoscenza, architettura.