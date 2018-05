Veneto: Coldiretti, regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola (2)

10 maggio 2018 13:26

(AdnKronos) – (Adnkronos) – All’insegna dello slogan ‘da commodity a speciality” i lavori sono stati coordinati dal direttore Pietro Piccioni che ha introdotto molte relazioni focalizzati sull”identita’ e il legame col territorio che rende inconfondibile ogni singola tipicita’ esaltando la biodiversita’ dell’agroalimentare italiano.

“Da segnalare che i consumatori – secondo l’indagine Coldiretti – scelgono sempre piu’ uno stile di vita salutistico tanto da registrare che in un decennio le famiglie sono arrivate ad acquistare 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. La svolta dietetica – sottolinea la Coldiretti – continua anche nei primi due mesi del 2018 che segnano quantitativi di ortofrutta acquistata pari a 1,32 miliardi di chili, l’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

“Se le mele ‘ ha sottolineato il responsabile economico Confederale Lorenzo Bazzana ‘ sono il frutto più addentato, al secondo posto ci sono le arance, mentre non mancano in tavola tra le preferenze nell’ordine le patate, i pomodori e le indivie. L’andamento positivo è spinto soprattutto alle preferenze alimentari dei giovani che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola”. “Il risultato ‘ precisa la Coldiretti ‘ è che la frutta e verdura è la principale voce di spesa degli italiani per un importo di 102,33 euro a famiglia che è pari al 23% del totale mensile”.