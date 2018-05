Varese: razziavano negozi del centro, due giovani denunciati

5 maggio 2018 16:12

Milano, 5 mag. (AdnKronos) – Due giovani di 27 e 30 anni, di origine africana, sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di un notevole quantitativo di merce rubata. E’ accaduto a Varese.

I due, entrambi con precedenti di polizia specifici, erano da tempo nel mirino degli investigatori per i continui furti perpetrati ai danni dei negozi del centro. Fino a quando una pattuglia di poliziotti di quartiere li ha notati ai giardini Estensi con due zaini stracolmi di capi di abbigliamento e scarpe, alcune delle quali ancora provviste del cartellino di vendita, e ha deciso di sottoporli a un controllo.

Gli agenti hanno quindi potuto accertare che la merce era stata rubata in un noto negozio della centralissima via Vittorio Veneto e per i due è scattata una denuncia per ricettazione. A loro carico inoltre, sono stati effettuati controlli per accertare la regolarità del soggiorno nel territorio italiano e uno dei due è stato deferito all’autorità giudiziaria perché inottemperante a un decreto di espulsione notificatogli da tempo.