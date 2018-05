Il grande truccatore Pablo Gil Cagnè a Reggio Calabria: ecco quando

16 maggio 2018 20:52

Il grande truccatore Pablo Gil Cagnè arriva a Reggio Calabria

Pablo è uno dei migliori truccatori a livello internazionale. Nel 1996 rimane folgorato dall’incontro con Gil Cagnè e dal grande maestro del Make Up, che lo considera il suo braccio destro, assorbe tutta la passione e l’arte, ereditandone la filosofia. Oggi Pablo è responsabile artistico della linea di trucco “Gil Cagnè”, distribuita da Baldan Group. Collabora con alcuni dei più grandi eventi legati al mondo della bellezza, come Miss Mondo, Miss Italia, Alta Moda Roma, Milano Collezioni, Fashion Week Londra, Parigi, New York, Gran Ballo Viennese delle Debuttanti, Gran Ballo Russo, The Look of the year, Una ragazza per il Cinema, Miss Progress, Miss TeenUniverse, Premio Moda città dei Sassi e Modelle & Rotelle. Si affaccia in Riva dello Stretto, sponda Reggio Calabria, all’Alta Scuola Internazionale di Estetista dell’AIFITEC che svolge Corsi di qualifica e di specializzazione per Estetista, l’Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica, accreditata dalla Regione Calabria con un programma riservato ad una elite di allievi appositamente scelti con cura, a numero chiuso. Pablo si esibirà in tutta la sua maestria, tra l’altro, nel truccare il viso di una sposa appositamente vestita di tutto punto, come una sirena, dalla famosa boutique Le Spose di Epoche di Salvatore Moscato in Ravagnese di Reggio Calabria.

Venerdi e sabato prossimo 18 e 19 a Reggio Calabria, presso il bellissimo, moderno e funzionale laboratorio d’estestica dell’Alta Scuola per Estetista, si celebrerà l’arte del trucco. Proprio Pablo è stato folgorato da Gil Cagnè, il più grande truccatore europeo, di origini belga, ma italianissimo di indole e dalla professionalità folgorante. Gil Cagnè, attore, collaboratore di Andy Warhol, mattatore del make up dagli anni ’70. Il primo ad aprire una scuola per truccatori a Roma. Pablo ha ereditato l’arte del trucco, migliorandone le tecniche e le applicazioni, proprio da Gil Cagnè. Dirige oggi la Scuola per Truccatori ed è il truccatore ufficiale delle aspiranti Miss Italia. Pablo afferma che la Bellezza deve essere “scoperta “ dal trucco e questo non deve nascondere la Bellezza. “Amo il mio lavoro, ci metto passione e dedizione per non deludere le clienti, con le quali, da subito instauro un rapporto di complicità e di confidenza che mi permette di tirare fuori sensualità e bellezza, troppo spesso nascosti in loro.” Ribadisce Pablo di Gil Cagnè, un vero e proprio fuoriclasse. Per questo, AIFITEC, Alta Scuola Internazionale di Estetista ha creato questo evento in Reggio Calabria, per valorizzare i propri giovani che, finalmente, possono respirare quell’area di internazionalità e di moda che risulta importantissima per la realizzazione di nuove Estetiste. Si è unito a questo gruppo la boutique di Le Spose di Epoche di Salvatore Moscato in Ravagnese di Reggio Calabria, altro fuoriclasse della moda Sposa a Reggio Calabria, con i suoi abiti da Sposa classici, di moda e di Trend. Appuntamento a Reggio Calabria, da AIFITEC, Alta Scuola Internazionale di Estetista il giorno 18 e 19 maggio prossimo dalle ore 10.00: un appuntamento che nessuna Estetista deve perdere con Pablo di GIL Cagnè.