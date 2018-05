28 maggio 2018 19:06

Scoperta una base di spaccio specializzata nella vendita di eroina a Palermo

I carabinieri hanno scoperto una base di spaccio specializzata nella vendita di eroina in un padiglione dello Zen 2 a Palermo. Cinque persone sono finite in carcere, ad altri tre è stato imposto dal giudice il divieto di dimora a Palermo. Lo spaccio avveniva in via Rocky Marciano, tra i bambini che giocavano per strada. La compravendita di eroina era gestita da Gabriele Piazza, Salvatore Vitale, Antonino Amico, Francesco Paolo Cinà e Serafino Unniemi.