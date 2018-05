Reggio Calabria: primo posto per la piccola Rosa Letizia Sorrenti al concorso “La mia voce”

1 maggio 2018 11:12

È Rosa Letizia Sorrenti di Messignadi (Oppido Mamertina, Reggio Calabria) con “Il mondo prima di te” di Annalisa Scarrone la vincitrice della prima entusiasmante edizione di “La mia voce”: soli 7 anni, voce pulita, già matura nella sua estensione, presenza scenica curata ed un dolcissimo sorriso sbarazzino. E così che si è meritatamente aggiudicata la finale del Campania Festival, una borsa di studio di 150€, l’incisione discografica del brano ed una esibizione in piazza. Tutto in rosa il podio del concorso: secondo e terzo posto per Tatsiana Elvashevic di Palmi e Dafne Maria Pia Spinelli di Taurianova che hanno magistralmente interpretato “Eppure sentire” di Elisa e “I Surrender” di Celine Dion. Un grande successo per questo concorso organizzato dall’Associazione culturale Ars Musica di Oppido Mamertina, presentato dal poliedrico Emiliano Chillico ed arricchito da performance fuori gara e magnifici balletti coreografici eseguiti dal corpo di ballo della scuola Pentathlon di Varapodio. La giuria composta da 11 elementi, di cui 9 musicisti, ha permesso di ottenere una votazione competente e completa. Sonia Foti, Chiara e Martina Scarpari hanno valorizzato lo spettacolo con il loro giudizio sempre composto e propositivo, dando coraggio e preziosi consigli ai concorrenti emozionati, anche se sempre grintosi e talentuosi. Sono queste le occasioni in cui il nostro territorio viene esaltato, in cui i nostri artisti danno valore, i talenti ci inorgogliscono e si guarda al futuro con gioia ed entusiasmo. “La mia voce” ha gettato le basi per una lunga serie di edizioni. Grazie ad Emmanuele Saccà e la sua Ars Musica.