Sicilia: Musumeci ricostruisce l’Aran, nominati Presidente e Direttivo

30 maggio 2018 20:50

Ricostituito il direttivo dell’Aran Sicilia: Verbaro Presidente

Il governo Musumeci ha ricostituito il comitato direttivo dell’Aran Sicilia, procedendo alla nomina del presidente e dei due componenti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione. A presiedere l’organismo sarà Francesco Verbaro, già docente della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, ex direttore del dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri e segretario generale del ministero del Lavoro. Componenti sono stati nominati: Paolo Cibin, già dirigente della Ragioneria generale dello Stato, esperto in materia di lavoro pubblico e relazioni sindacali e componente del Nucleo di esperti della Corte dei conti e Giuseppe D’Appolito, già componente per due mandati del Comitato direttivo dell’Aran, con esperienza specifica in materia di relazioni sindacali per la dirigenza e per il comparto. (AdnKronos)