Elezioni Messina, centrosinistra: la squadra dei candidati di Sicilia Futura si presenta alla città

25 maggio 2018 22:05

Elezioni Messina, lunedì la presentazione della squadra dei candidati di Sicilia Futura: all’incontro presiederanno gli onorevoli Totò Cardinale, Davide Faraone e Beppe Picciolo e il candidato sindaco Antonio Saitta

Appuntamento lunedì 28 maggio, alle 18, all’Auditorium Fasola, per presentare la squadra dei candidati di Sicilia Futura al consiglio comunale di Messina, alla presidenza delle circoscrizioni e ai consigli circoscrizionali. Inoltre verrà illustrato il programma per le amministrative del 10 giugno. All’incontro presiederanno gli onorevoli Totò Cardinale, Davide Faraone e Beppe Picciolo unitamente al candidato sindaco Antonio Saitta.

Interverranno anche gli assessori designati:

Nino Interdonato e Piero la Tona

ed i candidati alla presidenza delle circoscrizioni:

Giovanni Scopelliti (I Circoscrizione) e Franco Laimo (V Circoscrizione). “Sarà un pomeriggio dedicato alla “Messina in cui credere” – ha sottolineato Beppe Picciolo – una città che non si arrende e non accetta più sberleffi e prese in giro! Perché offrirsi in politica – ha concluso – deve tornare ad essere il più nobile dei servizi per la propria comunità”.