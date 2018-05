Sicilia, “Delfini Guardiani delle Isole Egadi” il progetto per conoscere le meraviglie del mare

26 maggio 2018 16:32

Il progetto didattico “Delfini Guardiani delle Isole Egadi” dedicato agli studenti di Favignana e Marettimo in Sicilia è giunto al termine, tutto pronto per l’evento finale in programma il 29 maggio

Si conclude il percorso eco didattico di Marevivo “Delfini Guardiani delle Isole Egadi” che ha coinvolto in questo anno scolastico 70 studenti delle scuole primarie e pluriclassi di Favignana e Marettimo e che è stato realizzato con il sostegno di MSC Crociere e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi, della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, del Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. Obiettivo fondamentale del progetto la diffusione tra i più giovani di una maggiore conoscenza del territorio in cui vivono, la comprensione della sua valenza naturalistica e delle sue emergenze, unitamente alla promozione di un maggiore senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dell’ambiente ed in particolare di quello marino. Dopo l’evento finale svoltosi a Lipari, all’Anfiteatro del Castello il 29 maggio l’appuntamento finale si sposta a Favignana e Marettimo dove gli alunni dell’I.C. Rallo, grazie anche alla fattiva collaborazione dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” e del direttore Stefano Donati, hanno potuto conoscere ed approfondire il ruolo e le attività di una delle riserve più grandi del Mediterraneo. Per concludere il percorso didattico i giovani alunni di Favignana e Marettimo saranno invitati ad assistere alla proiezione del film “Le Meraviglie del Mare” di Jean-Michel Cousteau, documentarista figlio del noto esploratore Jacques Cousteau.

Il film che vede la partecipazione straordinaria dell’attore e produttore Arnold Schwarzenegger in veste di narratore, è appena uscito nelle sale cinematografiche italiane e Marevivo che lo ha sostenuto insieme alla Marina Militare Italiana e a Sky, riconoscendogli un alto valore educativo, alla fine del progetto ha voluto offrire ai piccoli studenti la possibilità di assistere alla sua proiezione. Si uniranno ai piccoli studenti di Marettimo e Favignana due classi dell’Istituto Nautico di Trapani con i loro insegnanti, per la condivisione della giornata di festa organizzata per dare risalto al traguardo raggiunto dai partecipanti. L’evento finale sarà l’occasione ufficiale per l’inaugurazione della mostra fotografica del concorso “L’isola del tesoro”, la premiazione dei migliori scatti e la consegna agli studenti delle Egadi dei diplomi di “Delfini Guardiani” A questa edizione del progetto “Delfini Guardiani delle Isole Egadi” ha offerto supporto tecnico anche la compagnia di navigazione Liberty Lines.

PROGRAMMA EVENTO

Ore 8.45 – Saluti delle autorità

Ore 9.00 – Inaugurazione della mostra “L’isola del tesoro”

Ore 9.30 – Proiezione del film “Le Meraviglie del Mare” di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantello

Ore 11.15 – Premiazione dei vincitori del concorso fotografico

Ore 11.30 – Consegna degli attestati di Delfini Guardiani delle Egadi

Ore 12.00 – Fine Lavori