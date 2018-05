Sicilia: ai Comuni 5 milioni per trasporto studenti

30 maggio 2018 20:55

Ammonta a 28,5 milioni di euro la spesa per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori sostenuta dai comuni siciliani nel 2017. Il dato è emerso nel corso di un incontro tra l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla e l’Asael, l’associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani. Per il rimborso di queste spese, la finanziaria regionale 2018 ha messo a disposizione dei Comuni cinque milioni di euro, una scelta giudicata positivamente dall’Asael “dopo anni in cui gli enti locali si sono trovati in difficoltà per finanziare questa spesa”. L’Associazione, presieduta da Matteo Cocchiara, ha comunque suggerito all’assessore “nuova politica in cui la Regione tenga conto delle difficoltà per i comuni di provvedere a modernizzare il proprio parco autobus”. Da qui la proposta di “utilizzare i mezzi dell’Ast e delle autolinee private convenzionate”. Durante l’incontro, la Regione ha anche ribadito l’impegno a essere al fianco dei Comuni per effettuare gli interventi strutturali urgenti per la “piccola manutenzione” degli edifici scolastici. (Man/AdnKronos)