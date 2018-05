Ribaltone meteo

14 maggio 2018 07:13

(AdnKronos) – Settimana all’insegna del ribaltone meteorologico. Il vortice atlantico di origine islandese continuerà a condizionare il tempo al Centro e al Nord almeno fino a mercoledì 16 maggio, ma nei giorni successivi la situazione resterà ancora molto variabile, con pochi spazi soleggiati soprattutto sulle regioni settentrionali. Si tratta – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – di un vero e proprio “reset” della circolazione atmosferica, divenuta sempre più instabile proprio a partire dai primi mesi dell’anno, in seguito al forte riscaldamento stratosferico propagatosi anche alla troposfera; e così, tra oggi e mercoledì buona parte d’Italia verrà interessata da piogge, temporali e locali grandinate, con temperature in molti casi al di sotto delle medie del periodo.

Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti per i prossimi giorni:

MARTEDI’ – Temporali più intensi potranno verificarsi sul Lazio, specie sulla provincia di Roma: e proprio sulla Capitale a far notizia saranno i valori termici attesi: le massime non supereranno i 15°C, la stessa temperatura che si avrà a Trento. Nel corso della giornata, inoltre, i fenomeni temporaleschi potranno spingersi fino alla Campania, a Napoli, Avellino, Caserta, poi sul Gargano e sul Salento.

MERCOLEDI’ – Il vortice atlantico tenderà a spostarsi verso i settori orientali, portandosi in direzione della Slovenia: frequenti occasioni perturbate si avranno sul Lazio, su parte della Campania e tra Abruzzo e Molise, associate a temperature in lieve calo: a Bari non si andrà oltre i 23°C, mentre a Napoli si raggiungeranno i 18°C. In serata migliora ovunque tranne sul Veneto, dove saranno possibili fenomeni temporaleschi tra padovano, rodigino, veneziano e trevigiano.

GIOVEDI’ – Condizioni meteo piuttosto asciutte e soleggiate al Centro-Sud, dopo diversi giorni dominati dal maltempo: sarà tuttavia possibile qualche isolato temporale pomeridiano lungo l’Appennino, mentre le temperature aumenteranno di qualche grado soprattutto al Sud peninsulare. Al Nord invece proseguono i temporali, dapprima lungo i rilievi alpini, poi verso le pianure adiacenti entro il pomeriggio. Da segnalare la possibilità di fenomeni intensi fin verso Cuneo e Torino, così come sulle Prealpi venete, sulla Val d’Aosta e sui rilievi del Trentino Alto Adige.

VENERDI’ – Un nucleo di aria più fresca transita a Nord delle Alpi, ma condiziona il tempo su buona parte delle regioni settentrionali: temporali diffusi sui settori alpini, prealpini, fin verso la Pianura Padana nel corso del giorno e, entro sera, su Emilia-Romagna e medio versante adriatico. L’aria più fresca in quota determinerà anche un calo dei valori massimi: a Milano avremo 17°C di massima, 15°C ad Aosta e 18°C a Trento e Bolzano. Altrove il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto, con isolati piovaschi confinati sui rilievi.