Reggio Calabria: tutto pronto per il terzo ed ultimo modulo del progetto NTT [FOTO]

24 maggio 2018 12:50

Tutto pronto a Reggio Calabria per il corso di teatro comico e cabaret

Tutto pronto per il terzo ed ultimo modulo del NTT (New Theatre Training), corso di teatro comico e cabaret, ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri e che avrà come docente, direttamente dal programma “Made in Sud”, l’artista Gennaro Calabrese. L’appuntamento, programmato per il prossimo 10 giugno nella sala dell’Allegra Tribù, prevede come tema “Il personaggio comico: imitazione e interpretazione”. Il modulo si snoderà in due fasi: dalle ore 9,30 alle 13 lezioni con il cabarettista Calabrese e nel pomeriggio dalle ore 15 alle 20 laboratorio. Gennaro, reggino doc, dopo la maturità Classica, nel 2003 si laurea in Giurisprudenza presso l’università di Messina e due anni dopo diventa avvocato. Attore, comico, cabarettista, imitatore, dal 2000 vive della sua arte. La sua formazione artistica comincia già da adolescente, passando dai laboratori teatrali agli spettacoli amatoriali, dalle televisioni e radio locali, fino ad arricchirsi, degli studi di recitazione presso l’“Accademia Beatrice Bracco” di Roma.Tra il 2007 e il 2010 è ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali, come Domenica in, Buona domenica, Mattina in Famiglia, A casa di Paola, Tiki taka, il Comunicattivo e Ottovolante.E’ stato per tre stagioni la Voce del fortunato programma di satira politica di Sky 1 “Gli sgommati” e del Cartone animato di Gazzetta dello Sport “Gazzettoons”. Gennaro non è un semplice imitatore, ma un artista completo che canta, balla, recita ed è alla continua ricerca dell’originalità e del colpo ad effetto. Le sue performance sono accompagnate da testi originali che lo indicano inoltre come un promettente autore comico. I suoi spettacoli, unici nel suo genere, registrano sempre una grande affluenza di pubblico nelle piazze e nei teatri di tutta Italia. Ha un vastissimo repertorio in continua evoluzione, difficile da imitare. Sua la regia e la scrittura dei tre spettacoli teatrali portati in scena tra il 2013 e il 2015: “L’imitatore non è l’imitato”, “Torno a scuola” e “Torno a scuola….un anno dopo”. Nel 2015 vince il Festival di Castrocaro nella sezione “Volti nuovi”trasmesso in prima serata su Rai 1, con un numero di repertorio che ha letteralmente sbalordito la giuria. E nel 2017, entra nel cast dell’ottava edizione del programma “Made in Sud”. Insomma un docente eccellente per l’ultimo modulo di NTT. Le iscrizioni sono ancora aperte e per ulteriori info e iscrizioni è possibile contattare caldietrolequinte@hotmail.com , pagina Fb Calabria dietro le quinte o al numero 3409100925. Il corso di teatro comico proseguirà il prossimo anno con tantissime altre novità e big del panorama nazionale mentre a breve partiranno gli altri corsi nel settore dello spettacolo e dell’impresa culturale previsti dal progetto.