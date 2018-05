Una lettrice a StrettoWeb: “Siamo senz’acqua, Reggio Calabria città devastata”

22 maggio 2018 21:44

Una cittadina a StrettoWeb: “Dico vergogna a chi di competenza, hanno devastato Reggio Calabria”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina di Reggio Calabria inviata alla redazione:

“In C.da Malderiti, dove è situata la mia abitazione manca l’acqua da diverse ore. Mi chiedo, ma come fa una famiglia rientrata a casa dopo una dura giornata di lavoro a non potersi neanche fare la doccia ? Ma a chi dovremmo rivolgerci? Mi sembra che questo disagio si stia verificando troppo spesso ed in gran parte della città di Reggio Calabria. Il Comune ha avuto il coraggio tempo fa di rispondere parlando della risoluzione del problema una volta finita la diga. Ma vi sembra questa una risposta seria? Per non parlare di una impiegata del Comune la quale mi ha mandato una mail sempre in riferimento a mancanza di acqua in Via sbarre Inferiori, abitazione di mia madre, dicendo che mi sarei dovuta rivolgere alla Aterp, in quanto era un problema dei loro serbatoi. Concludo dicendo vergogna a chi di competenza per questo grave problema che ha devastato ulteriormente la città di Reggio Calabria.

Distinti saluti. Una cittadina di Reggio Calabria“.