Reggio Calabria, Poste Italiane sull’operazione Mosaico: “siamo parte lesa, impiegati già licenziati e sospesi” [FOTO, NOMI e DETTAGLI]

16 maggio 2018 20:28

Reggio Calabria: la posizione di poste italiane dopo l’operazione Mosaico che ha portato all’arresto di 29 persone

In merito all’operazione Mosaico, Poste Italiane ha offerto, come di consueto, e sin dal 2015, anno dell’avvio dell’indagine, la massima collaborazione alla Polizia giudiziaria di Reggio Calabria, impegnata nell’inchiesta su una ipotesi di truffa alla quale avrebbero concorso alcuni suoi dipendenti. L’Azienda è parte lesa nella vicenda. Poste Italiane ha assunto provvedimenti immediati nei confronti degli indagati: alcuni impiegati sono stati licenziati già nel 2015 per gravi irregolarità interne già accertate autonomamente dall’Azienda, per altri è scattata la sospensione. Di seguito tutti i nomi delle persone coinvolte.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

COMMISSO Domenico, nato a Locri il 27.5.1970, residente a Reggio Calabria, Archi, via Quartiere Cep Lotto XVII n.0 s.A p.2 i.4; COMMISSO Andrea, nato a Locri il 19.10.1974, residente a Siderno via Circonvallazione nord n. 121; FEMIA Corrado, nato a Locri il 04.06.1974, residente a Gioiosa Jonica, via Strada Circhietto n. 1; FELICETTI Antonino Francesco, Reggio Calabria il 3.5.1961, ivi residente in via Provinciale Vecchia n. 31; RASCHELLÀ Antonio, nato a Sant’Agata del Bianco il 14.6.1960, residente a Bianco, via D. Salvatori n. 36; NAPOLI Anna Maria, nata a Bovalino il 12.3.1960, ivi residente in via Tarzia 14; SICILIANO Bruno Gerardo, nato a Locri (RC) l’11.9.1955, residente a Gerace (RC), via Zaleuco n. 7; OPPEDISANO Francesco, nato a Locri il 17.1.1981, residente a Siderno, via Dromo Sud n. 46; MOLLICA Paolo, nato a Locri l’8.10.1977, residente a Siderno in via Cerchietto n. 4/A; CALDERONE Nadia Paola, nata a Marina di Gioiosa il 21.10.1959 ed ivi residente in via C. Alvaro n. 1; CINCINNATO Francesco, nato a Marina di Gioiosa il 20.9.1963 ed ivi residente in via S.da Circhetto n. 2.

ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI