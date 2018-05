A Reggio Calabria continua il percorso di condivisione per la stesura del documento strategico per l’Agenda Urbana

24 maggio 2018 12:42

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la Sala Conferenze Altiero Spinelli dello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, l’incontro programmato dall’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche comunitarie, con i rappresentanti del partenariato socio economico. La riunione, che segue di poche settimane il precedente incontro svoltosi a Palazzo Alvaro, alla presenza del Sindaco Falcomatà, si inserisce nel percorso di condivisione propedeutico alla elaborazione del documento strategico urbano che andrà a confluire nella strategia per l’Agenda Urbana regionale. All’incontro erano presenti l’Assessore alle Risorse Ue e Smart City Giuseppe Marino, il funzionario del Settore Tommaso Cotronei, i delegati delle sigle sindacali ed i rappresentanti del Terzo Settore, degli Enti territoriali e delle Associazioni di categoria che si trovano impegnati in questo percorso. L’incontro, che si è caratterizzato per una fattiva e costruttiva partecipazione, è stato utile per l’Amministrazione comunale per recepire i suggerimenti e le indicazioni provenienti dai rappresentanti del partenariato socio economico.Nei prossimi giorni il documento strategico per l’Agenda Urbana sarà oggetto di studio da parte de consiglieri e della Giunta comunale, prima di essere ufficialmente trasmesso alla Regione.