Reggio Calabria ‘’capitale’’ del volley per una notte: la Nazionale dà spettacolo al Palacalafiore, in ricordo dei fasti d’un tempo [FOTO e VIDEO]

18 maggio 2018 21:31

Reggio Calabria: in un Palacalafiore gremito la Nazionale italiana di volley ha disputato un test match contro l’Australia che ha fatto tornare in mente dolci ricordi

Serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria, come non se ne vedevano, purtroppo, da troppo tempo. Questa sera lo scenario era quello delle grandi occasioni, con la Nazionale italiana impegnata in un’amichevole di lusso contro l’Australia. Una gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre i Mondiali. L’arrivo sullo stretto della Nazionale ha risvegliato la voglia di grande pallavolo che Reggio Calabria ha dimostrato d’avere: oltre 5000 le presenze al Palacalafiore, con un rumore assordante dal primo, all’ultimo minuto dell’incontro. Nelle menti degli appassionati più “datati”, saranno senz’altro tornati ricordi fantastici, di quando la città viveva di sport con Reggina, Viola e Cadi calcio a 5 ai vertici dei rispettivi campionati, primeggiando anche nel volley con la Medinex vincitrice di uno scudetto (sul campo direbbero gli juventini) poi revocato per un difetto regolamentare nel tesseramento della romena Cristina Pîrv. Insomma, una serata ricca di emozioni e ricordi per il popolo reggino… o forse dovremmo chiamarli rimpianti? Chissà se un giorno la città calabrese tornerà a splendere in campo sportivo. Per la “mera” cronaca, l’Italia ha perso al 5° e decisivo set per 15-17 contro gli australiani, ma in serate come queste il risultato passa paradossalmente in secondo piano…