Reggio Calabria, terribile incidente in via Marina: scontro auto-bus, 5 feriti [FOTO e DETTAGLI]

20 maggio 2018 21:25

Reggio Calabria, grave incidente stradale nel pomeriggio di questa Domenica in via Marina: violento scontro tra auto e bus. Cinque feriti

Violento incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 18:35 nel centro storico di Reggio Calabria, e precisamente all’inizio (lato Sud) della via Marina alta, nei pressi della Villa Comunale e della Stazione Centrale. Un’auto utilitaria proveniente da via Guglielmo Pepe (la discesa della Questura) si stava immettendo proprio in via Marina alta mentre nella corsia preferenziale sopraggiungeva l’autobus dell’Atam numero 28, diretto all’Aeroporto. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati con particolare violenza. Nello scontro 5 persone sono rimaste ferite: 3 passeggeri del bus (tutti in modo lieve), una donna passeggera dell’auto (anche lei in modo lieve) e il conducente dell’automobile, in modo più serio (ma fortunatamente non è in pericolo di vita). Il traffico è rimasto paralizzato per oltre due ore. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che hanno curato i feriti sul posto, e portato in Ospedale il conducente dell’automobile che ha riportato le ferite più serie.