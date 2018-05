Reggio Calabria: “il livello di disoccupazione giovanile è oltre il 60%”

7 maggio 2018 11:28

Una breve riflessione di Joe Puntillo di AD AziendeItalia C.S.P. su delle emergenze di sviluppo e progresso della città metropolitana di Reggio Calabria

“Il livello di disoccupazione giovanile di Reggio Città Metropolitana, raggiunge la punta di oltre 60%, (dati pubblicati da Eurostat) che confermano le debolezze della nostra città. Numerose circostanze hanno concorso in Reggio Calabria il problema della disoccupazione: ciò non è un problema nuovo per questo territorio da sempre bistratto e dimenticato dal governo centrale e dalla regione stessa”. Lo afferma in una nota Joe Puntillo di AD AziendeItalia C.S.P.



“Caratterizzata da un tessuto produttivo fragile e poco propizio all’esportazione, nonché dunque da un alto tasso di disoccupazione, Reggio ha ottenuto dai Fondi Strutturali Europei un aiuto volto a migliorare le infrastrutture e a fare delle sue ricchezze naturali e culturali una fonte di reddito, ma i risultati faticano a farsi vedere. E’ il momento di dare una svolta alla storia di questa città. Reggio deve dimostrare senso di responsabilità nel fare scelte importanti, perché il prossimo futuro è un bivio tra il baratro, che questa amministrazione ha portato quasi ad un punto di non ritorno e il rinnovamento forte e affidabile, con la reale voglia di voler realmente cambiare il volto della città, mettendo in campo prima di tutto un programma a servizio della popolazione, lavorando prima sui progetti e successivamente sui nomi da proporre”.

“Per combattere questo trend negativo, occorrono (nuove) politiche attive che si predispongono non solo a rispondere all’emergenza, ma anche di avviare un piano di riforma strutturale del funzionamento del mercato del lavoro cogliendo le opportunità di politiche più qualificate. Con lo scorrere del tempo Reggio Calabria ha ereditato una serie di definizioni quali “Città Turistica”, “Città dei Bronzi”, “Città del Bergamotto”, “Città del Mediterraneo”, “Città d’arte”, ma allo stato attuale il territorio cosa ha ereditato dal lavoro svolto dalle ultime amministrazioni comunali, commissariamento compreso? Quali misure, quali investimenti sono stati presi per affrontare il problema della disoccupazione ed incentivare la competitività e la crescita economica a sostegno dell’innovazione e della formazione?”

“Senza una seria programmazione sulle politiche del lavoro, Reggio Città Metropolitana, rischia il “degiovanimento”, indebolendo di conseguenza, la crescita propulsiva della città, limitando l’innovazione e l’inclusione, limitando la società a migliorare la propria condizione sociale ed economica, nello sviluppo di nuove idee, per il commercio, per la cultura, per la scienza, lo sviluppo sociale e molto altro ancora. I vari governi succeduti in questi ultimi anni, hanno legiferato con le cosiddette “Politiche Attive sul Lavoro”, interventi che incidono direttamente sul mercato del lavoro con il fine di orientare la definizione dei rapporti di lavoro e prevenire o curare le possibili cause della disoccupazione. In sostanza, il compito principale delle Politiche Attive del Lavoro è regolamentare il mercato del lavoro e promuovere l’occupazione, garantendo, contestualmente, forme di sostegno monetario del reddito”.

“Con queste prerogative la regione Liguria ha presentato il Patto per il Lavoro nel Turismo, investendo il quel “giacimento” quando ci si riferisce al patrimonio culturale italiano, presente (la parte maggiore del patrimonio mondiale è italiano) ma consapevolmente non valorizzato, con l’obiettivo di incentivare le imprese del settore a stipulare contratti che vadano oltre la consueta assunzione stagionale, rendendo più stabili i rapporti di lavoro. Reggio con la sua lunga e nobile storia, visibile nei tratti di mura di età greca e nell’edificio termale romano; sede di Università e di un noto conservatorio musicale; con la più antica biblioteca della Calabria; con le sue Chiese che conservano opere senza tempo; la fortezza Aragonese; la Pinacoteca civica, il Planetario – con il secondo geode più grande d’Europa -; il Palazzo della cultura; insieme al rinnovato lungomare, alle ville liberty; al giardino botanico di villa Zerbi, questi e altre attrattive culturali, esprimono a pieno la vocazione turistica, facendo di Reggio un luogo affascinante da visitare. Perché dunque non investire in ambiente e turismo come fonte di ricchezza e lavoro, piuttosto che sperperare denaro pubblico in centri di accoglienza per migranti, senza regole, ricche di disfunzioni che ovviamente creano disordine e caos?”