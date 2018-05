A Reggio Calabria l’interessante conferenza su “Intelligenza antica e moderna”

14 maggio 2018 12:22

Intelligenza, una parola che ha mutato nel tempo il suo significato, questo il tema della conferenza che si terrà il 18 maggio a Reggio Calabria dal titolo “Intelligenza antica e moderna”

Venerdì 18 Maggio, alle ore 18.00, presso la Libreria Universalia di Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Intelligenza antica e moderna”, secondo appuntamento del ciclo “Amore o Psiche”.

Non esiste forse un’altra parola che abbia così tanto modificato il proprio senso, dall’antichità ad oggi, quanto è accaduto al termine “Intelligenza”. Per Platone, questo termine indicava la possibilità di comprendere la Realtà ultima, quella che sta “dietro” la realtà fenomenica e materiale. E per noi, uomini del XXI secolo, cosa significa adesso “Intelligenza”? E soprattutto, cosa si intende per “Essere intelligenti”? Cosa ci aspettiamo da un bambino, da uno studente, per concludere che sta sviluppando un comportamento intelligente? L’intelligenza ha forse qualcosa a che vedere con l’etica, con l’arte, con la religione, oppure per noi ha solo a che fare con la scienza? Riflettere su questa problematica porta a riconsiderare l’intera visione del mondo assunta dalla società umana contemporanea, e a prendere atto della modifica che ha riportato in questi ultimi millenni la nostra Psiche. In ultima analisi, significa riflettere su cosa stia diventando l’uomo moderno, in rapporto alla Natura con la quale si pone, ogni giorno di più, in maniera problematica e conflittuale.