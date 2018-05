Reggio Calabria: sabato al Castello Aragonese interessante evento “Vite dietro le sbarre”

10 maggio 2018 10:53

Sabato al Castello Aragonese di Reggio Calabria il service “Vite dietro le sbarre” sarà incentrato sulla vita carceraria e vedrà l’intervento di autorevoli relatori

Il giorno sabato 12 maggio 2018 alle ore 16,30 , presso il Castello Aragonese, ad inziativa del Lions Club Castello Aragonese di Reggio Calabria si svolgerà il service VITE DIETRO LE SBARRE. Il service sarà incentrato sulla vita carceraria e vedrà l’intervento di autorevoli relatori.

Prenderanno infatti la parola:

l’Avv. Armando Veneto, Penalista, Presidente del Consiglio dell’Unione delle Camere Penali, Past Governatore Lions; l’Avv. Nicodemo Gentile, autore del recente volume : LAGGIU’ TRA IL FERRO, STORIE DI VITE , STORIE DI RECLUSI. La dott. Caterina De Stefano, psichiatra , Dirigente ASP. La dott. Rossana Putignano, psicologa forense. L’Avv. Nicodemo Gentile è attivo nella difesa ed è stato presente sia come difensore della parte civile che come difensore degli imputati in importanti processi saliti agli onori della cronaca, come quelli per l’omicidio di Sara Scazzi e quello di Meredith Kercher. Particolarmente importante la sua attività come legale della Associazione Penelope Italia, che si occupa di assistenza ed aiuto ai familiari di persone scomparse, per conto della quale si è costituito parte civile nel processo relativo all’ omicidio di Roberta Ragusa. Partendo dalle attualissime tematiche che vengono affrontate nel volume dell’Avv. Nicodemo Gentile, i relatori porteranno il proprio autorevolissimo contributo partendo ognuno dalla propria specifica esperienza.