Reggio Calabria: grande successo per l’evento inaugurale della neonata Associazione Italiana Biologi

A Reggio Calabria grande successo di pubblico per il primo appuntamento formativo dell’Associazione Italiana Biologi

Buona la prima per l’Associazione Italiana Biologi. A Reggio Calabria grande successo di pubblico per il primo appuntamento formativo, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dell’Associazione biologi nutrizionisti calabresi. L’evento, al quale hanno preso parte un centinaio di biologi provenienti da ogni parte della Calabria e delle vicina Sicilia, si è tenuto presso la sede della Croce Rossa di Reggio Calabria, grazie alla disponibilità del Presidente Giuseppe Mileto, che ha salutato i presenti in apertura.

Ospite d’eccezione di questo primo appuntamento, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che con il suo intervento ha segnato il battesimo della neonata Associazione, dichiarando la disponibilità delle amministrazioni comunale e metropolitana per future iniziative di collaborazione che possano promuovere l’impegno sociale dei professionisti reggini e calabresi al servizio dei cittadini. Al primo Cittadino è stata consegnata la prima tessera onoraria dell’Associazione che già in queste prime settimane di vita ha suscitato l’interesse del mondo scientifico a livello locale e nazionale.

Il primo evento formativo tenutosi a Reggio Calabria, dedicato a “Micoterapia e nutrizione”, si è aperto con la relazione del Dott. Giuseppe Chindemi, Biologo Nutrizionista, specialista in Microbiologia applicata e Parassitologia medica con Master in Nutrizione Clinica, segretario dell’Associazione e socio fondatore insieme al tesoriere Dott. Antonino Laurendi, al direttore scientifico dell’Associazione Prof. Orazio Romeo e al vicepresidente Dott. Ornella Muto, che nel corso del suo saluto iniziale ha sottolineato “l’importanza della formazione continua al fine di aumentare le prerogative professionali dei biologi” dichiarando anche la disponibilità dell’Associazione Italiana Biologi a promuovere eventuali iniziative e progetti proposti dai singoli soci.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’incontro è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Dott. Domenico Laurendi che nel corso del suo intervento ha ringraziato i membri del Direttivo e tutti i biologi presenti per la straordinaria partecipazione.

“Oggi inizia un nuovo straordinario percorso di crescita per la comunità dei biologi calabresi ed italiani – ha dichiarato Laurendi a margine dell’incontro – l’avvio dei lavori della nuova Associazione costituisce il primo di una serie di importanti traguardi che ci siamo posti con l’obiettivo di promuovere il ruolo della figura dei biologi nel panorama scientifico locale e nazionale. Quotidianamente veniamo contattati da tanti biologi, studenti, laboratoristi e tanti giovani professionisti, che chiedono un supporto per la prosecuzione del loro percorso formativo ed un sostegno per l’approccio al mondo del lavoro. Il settore della nutrizione è certamente uno dei campi di maggiore interesse, che ha vissuto in questi anni una fase di grande espansione, soprattutto per la rinnovata attenzione degli utenti ad uno stile di vita sano e salutare. Non è un caso che il nostro primo evento formativo sia stato dedicato a questo ambito. Ne seguiranno tanti altri, nella certezza che i biologi italiani ci affiancheranno in questo percorso di impegno e passione che oggi è iniziato sotto i migliori auspici”.